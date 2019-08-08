Bomba ihanet iddiası... Ayrılık nedenleri ortaya çıktı

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evliliğini bitiren sebep Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programında ortaya çıktı.



Beren Saat'in Kenan Doğulu'nun Harbiye konserine gitmeyip yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu'yla vakit geçirmesi dikkat çekmişti.



Kenan Doğulu ise sahneden barışma mesajları göndermişti. Anne Serpil Doğulu ise boşanma iddialarını yalanlamıştı.



Büyük aşkı bitiren sebebin ihanet olduğu ortaya çıktı. İddialara göre Kenan Doğulu, Beren Saat'i oyuncu Aslı İşter ile aldattı.



Aslı İşter, Beren Saat ile 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide birlikte oynamışlardı.



Beren Saat'in bu ihaneti hayranlarının ona gönderdiği mesajlarla öğrendiği ifade edildi.



2016 yılından beri Kenan Doğulu hayranı olduğu ortaya çıkan oyuncu Aslı İşter geçirdiği ameliyatlarla Beren Saat'e tıpatıp benziyor.



Aslı İşter'in bir dönem Murat Boz'la Aslı Enver'in de arasını bozduğu iddia edildi.