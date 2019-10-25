25 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 00:16:24
Bizimkiler'e kalk gidelim
Efsane dizi Bizimkilerin Gülsüm’ü, usta oyuncu Mine Teber, TRT1’de her cumartesi yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde Aynur karakteriyle ekranlara gelecek.
Dizi kadrosuna katılmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Mine Teber “Kalk Gidelim dizisinden gelen teklifi bana Bizimkiler’i anımsattığı için kabul ettim. Bu duyguyu yeniden yaşadığım için çok mutluyum” dedi. Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün, “Seyircimizden, diziyi Bizimkiler’e benzettiklerine dair olumlu yorumlar alıyoruz. Çocukken izlediğim Mine Hanım’ı dizimizde görmekten çok mutluyum” diye konuştu.
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