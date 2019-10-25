Bizimkiler'e kalk gidelim

Dizi kadrosuna katılmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Mine Teber “Kalk Gidelim dizisinden gelen teklifi bana Bizimkiler’i anımsattığı için kabul ettim. Bu duyguyu yeniden yaşadığım için çok mutluyum” dedi. Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün, “Seyircimizden, diziyi Bizimkiler’e benzettiklerine dair olumlu yorumlar alıyoruz. Çocukken izlediğim Mine Hanım’ı dizimizde görmekten çok mutluyum” diye konuştu.