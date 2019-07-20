20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:54:19
'Bizden haber çıkmaz'
Uzun süredir aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Bebek’te görüntülendi.
Arkadaş grubuyla akşam yemeği yediklerini söyleyen ikili, gazetecilerin soruları karşısında “Arkadaşlar, bugün bizden bir şey çıkmaz. Teşekkür ederiz, kolay gelsin” yanıtını verdi.
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