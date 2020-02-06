'Biz pahalı ameleleriz' sözüne Belçim Bilgin'den yanıt: Sanırım yorgun
Geçtiğimiz günlerde gazetecilere açıklama yapan ve dert yanan Elçin Sangu 'Bizler pahalı ameleleriz' ifadesini kullanmıştı. Sangu'nun eleştirisine yanıt veren meslektaşı Belçim Bilgin 'Sanırım yorgun' ifadelerini kullandı.
Belçim Bilgin'den Elçin Sangu'nun 'Biz pahalı ameleleriz' açıklamasına yorum geldi: Sanırım yorgun
Oyuncu Belçim Bilgin, Nişantaşı’nda Citys’de mağazaları gezdi.
Oyuncuya Elçin Sangu’nun televizyon sektörünü eleştiren ‘Biz pahalı ameleleriz’ açıklaması soruldu. Bilgin, Sangu’ya katılmadığını ifade ederek “Elçin yıllardır dizi yaptığı için onun yorgunluğuyla öyle düşünüyor olabilir ama ben katılmıyorum. Her senaryoyu kabul etmediğim için ince eleyip sık dokuyorum. Beğendiğim işi de aşkla yapıyorum’ açıklamasını yaptı.
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