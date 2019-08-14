14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:33:02
Bitmeyen enerji
Pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, önceki akşaö Kıbrıs’ta konser verdi.
Açıkhavada yapıla konserde yaklaşık 2 bin kişiye seslenen Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen genç sanatçılara taş çıkardı. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan Süperstar, 2 saat sahnede kaldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bodrum'da feci kaza! Yeşilçam yıldızı Göksel Arsoy’un oğlu gözaltına alındı
- Emir Uyar'dan Adriana Lima'yı mest eden jest
- Muazzez Ersoy'dan ilginç itiraf: Bu kadar çanta ve kıyafet almasam 5 malikane alırdım
- Konser maratonu başlıyor
- Apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan hakkında çarpıcı iddia!