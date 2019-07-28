28 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 00:58:57
Biten dizisiyle ödül yolunda
Tüm dünyanın takip ettiği ödül töreninde 2017 yılında Kerem Bürsin En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alırken, geçtiğimiz sene de Kara Sevda dizisi Jüri özel ödülünü almıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ, reyting kurbanı olmasının ardından final yapmak zorunda kalan Çarpışma dizisindeki rolüyle Seul Drama Ödülleri’nde En İyi Aktör’ dalında aday gösterildi. Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde oynayan Uğur Güneş’le birlikte aday gösterilen Tatlıtuğ’un yarıştığı ödül 2017 yılında Kerem Bürsin’e verilmişti.
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