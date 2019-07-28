Biten dizisiyle ödül yolunda

Kıvanç Tatlıtuğ, reyting kurbanı olmasının ardından final yapmak zorunda kalan Çarpışma dizisindeki rolüyle Seul Drama Ödülleri’nde En İyi Aktör’ dalında aday gösterildi. Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde oynayan Uğur Güneş’le birlikte aday gösterilen Tatlıtuğ’un yarıştığı ödül 2017 yılında Kerem Bürsin’e verilmişti.