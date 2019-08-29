Birlikte ilk poz

Yakın arkadaşı Aylin Coşkun’un, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen kına gecesine erkek arkadaşıyla birlikte gelen Hande Yener, tüm gece pistte dans etti. Volkan Aslan’la 10 Eylül’de evlenecek olan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun’un mutluluğuna ortak olan Yener ve Misha, kamaralara poz vermekten çekinmedi.