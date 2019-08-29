29 Ağustos 2019 Perşembe 07:55:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 07:55:34
Birlikte ilk poz
Bir süredir, rapçi Misha Michael’le aşk yaşayan Hande Yener, sevgilisiyle ilk pozunu verdi.
Yakın arkadaşı Aylin Coşkun’un, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen kına gecesine erkek arkadaşıyla birlikte gelen Hande Yener, tüm gece pistte dans etti. Volkan Aslan’la 10 Eylül’de evlenecek olan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun’un mutluluğuna ortak olan Yener ve Misha, kamaralara poz vermekten çekinmedi.
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