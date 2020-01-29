Sunucu Bircan Bali, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu. Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Bircan Bali, Eylül ayında Ömer Gezen ile evlenmişti. Bircan Bali ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Bircan Bali kaç yaşında? Bircan Bali evli mi, eşi kim? sorularının yanıtı magazin gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Bircan Bali ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

BİRCAN BALİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

Geçtiğimiz sene Şenol İpek ile boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuran Bali, Ömer Gezen ile aşk yaşamaya başladı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile Eylül ayında nikah masasına oturdu.

BİRCAN BALİ'NİN EŞİ KİMDİR?

Kuleli Askerî Lisesi'den mezun olan Ömer Gezen, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı. Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalı.