17 Şubat 2020 Pazartesi 17:28:27 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:29:59
Bircan Bali: Bebeğimizi aynı çatı altında büyüteceğiz
Evlendikten 1 ay sonra Bircan Bali'ye boşanma davası açan, ardından ayrılıktan vazgeçen avukat Ömer Gezen, evliliğini noktalamak için geçtiğimiz günlerde ikinci kez İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu.
Çift sürpriz bir kararla evliliklerine devam kararı verdi. Bircan Bali sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programında yaptığı açıklamada " Boşanma sürecine girmiştik ama şimdi çok iyiyiz. Bebeğimizi Allah izin verirse aynı çatı altında büyüteceğiz" dedi.
Ömer Gezen’le Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde sade bir törenle nikâh masasına oturan Bircan Bali, evliliği Instagram paylaşımıyla duyurmuştu.
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