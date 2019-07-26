Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın büyük özlemi: Öyle güzel öperdi ki...

Kerem Alışık, annesi Çolpan İlhan'a olan özlemini satırlara döktü: Seni minnet ve şükranla sırça bir taç gibi başımızın üstünde taşıyoruz Çolpan yıldızı... Bıraktığın sevgiyle özlüyoruz seni. Nur içinde yat.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterini canlandıran usta oyuncu Kerem Alışık, annesi Çolpan İlhan'ın ölümünün 5. yılında sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu. Alışık'ın, "Öyle güzel gülerdi ki... Ağzının kenarında yıldız var gibi... Öyle güzel sarılırdı ki... İçine atıp içinden atamaz gibi... Öyle güzel öperdi ki... Kokusunu yüreğinde hissettirir gibi... Öyle güzel severdi ki... İnsanı sevgisinden utandırır gibi… Ve öyle özeldi ki... Anne kokan çiçekler gibi... Mümkün mü erişebilmek anne yüreği gibi tomurcuklarını koruyabilmenin yiğitliğine... Şimdi onunla yaşayamıyoruz ama onu yaşıyoruz... Onsuz aldığımız nefes boğazımızdan hiç geçmedi... Seni minnet ve şükran ile sırça bir taç gibi başımızın üstünde taşıyoruz Çolpan yıldızı... Senin bıraktığın sevgiyle özlüyoruz seni... Sana duyduğumuz özlemle seviyoruz seni... Nur içinde yat…" notuyla paylaştığı bu paylaşım yürek burktu.