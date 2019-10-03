03 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:50:17
Bir oturuşta 4 pide, 2 tabak mantı yiyor
Tülin Şahin geçen sene Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Porto'da nikah masasına oturmuştu.
Şimdilerde 7 aylık hamile olan ünlü model, bebek heyecanını anlattı: “Pantolon bacağımdan geçmeyince kızım olacağını anladım. İştahim çok açıldı bir oturuşta 4 pide, üzerine 2 tabak mantı yiyorum. Toplamda 10 kilo aldım”
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