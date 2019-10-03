Bir oturuşta 4 pide, 2 tabak mantı yiyor

Şimdilerde 7 aylık hamile olan ünlü model, bebek heyecanını anlattı: “Pantolon bacağımdan geçmeyince kızım olacağını anladım. İştahim çok açıldı bir oturuşta 4 pide, üzerine 2 tabak mantı yiyorum. Toplamda 10 kilo aldım”