Bir milyonluk Challenge

Sosyal medyada yayılan bu akıma Derya Uluğ, Loris Karius, Nurgül Yeşilçay ve Yasemin Sakallıoğlu gibi pek çok isim katılmıştı. Akalın, herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. Normalde döner tekmeyle açması gereken kapağı bir milyon lira değerinde10 karatlık yüzüğüyle açan şarkıcı, Simge Sağın’a meydan okudu.