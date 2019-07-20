20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:45:39
'Bir milyon izlenmeye razıyım'
Serdar Ortaç, konser sırasında sevenleriyle sohbet etti.
Serdar Ortaç, 'YouTube'da ben 500 bin-1 milyon civarında seyrediliyorum. Yıldız Tilbe ile yaptığımız düet, 120 milyon izlenince çok şaşırmıştım. “Hadi canım, olamaz!” demiştim. Ben bir milyona razıyım” dedi.
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