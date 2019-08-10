10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 01:26:56
Bir düğün 3 gelinlik
Nişanlısı Barış Yurtçu’yla önümüzdeki ay Çeşme’de dünyaevine girmeye hazırlanan Deniz Baysal, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
Düğün hazırlıklarını tamamlamak için alışverişe çıktığını söyleyen oyuncu, 3 farklı gelinlik giyeceğini açıkladı. Güzel oyuncu düğün günü, nikah, after parti ve arabada giymek için 3 farklı tasarım yaptırmış. Düğün dışında bekarlığa veda partisi planladığını söyleyen Baysal, onun için de özel bir kıyafet siparişi vermiş.
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