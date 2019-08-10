Bir düğün 3 gelinlik

Düğün hazırlıklarını tamamlamak için alışverişe çıktığını söyleyen oyuncu, 3 farklı gelinlik giyeceğini açıkladı. Güzel oyuncu düğün günü, nikah, after parti ve arabada giymek için 3 farklı tasarım yaptırmış. Düğün dışında bekarlığa veda partisi planladığını söyleyen Baysal, onun için de özel bir kıyafet siparişi vermiş.