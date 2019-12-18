18 Aralık 2019 Çarşamba 10:19:59 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:40:02
Bir dönemin en sevilen ikilisi yıllar sonra buluştu
Milyonlarca kişi haftalar, aylar hatta yıllar boyunca onları izledi... Hepsi senaristlerin elinden çıkma kurgu kahramanlardı ama yine de milyonlarca kişi onlarla ağladı, onlarla güldü en önemlisi de onlarla aşık oldu. Sonradan başka dizilerde başka partnerlerle kamera karşısına geçtiler ama hep o dizilerle hafızalarda ve kalplerde yer ettiler. İşte yıllar boyu maceralarıyla seyirciyi ekran başına toplayan ekranların birbirine en çok yakışan çiftleri ve onları canlandıran oyuncular.
“Pis Yedili” dizisinde birlikte rol alan Ecem Karavus ve Burak Alkaş yıllar sonra bir araya geldi.
Ecem Karavus’un YouTube kanalına konuk olan Alkaş; hakkında bilinmeyenleri, “Pis Yedili” anılarını ve yeni projesini konuştu.
Dizide Orço’nun büyük aşkı Alis’i canlandıran Ecem Karavus, bu keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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- Bir dönemin en sevilen ikilisi yıllar sonra buluştu
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