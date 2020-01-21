21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 19:25:53
Bir dönem Altay Bayındır'la aşk yaşadığı iddia edilen Gökçe Kırgız aşk defterini kapattı
2000'li yılların başında 'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısıyla sesini büyük kitlelere duyuran Gökçe Kırgız’ın Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır’la aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Arkadaş ortamında tanıştıkları söylenen ikiliden Gökçe Kırgız, ‘Aşk yok’ diyerek çıkan haberleri yalanladı. Kırgız, ardından “Ben aşkın başındaki sevinci de sonundaki hüznü de sevmiyorum, o yüzden aşka inanmıyorum. Aşka kapalıyım” açıklamasını yaptı.
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