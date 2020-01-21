Bir dönem Altay Bayındır'la aşk yaşadığı iddia edilen Gökçe Kırgız aşk defterini kapattı

Arkadaş ortamında tanıştıkları söylenen ikiliden Gökçe Kırgız, ‘Aşk yok’ diyerek çıkan haberleri yalanladı. Kırgız, ardından “Ben aşkın başındaki sevinci de sonundaki hüznü de sevmiyorum, o yüzden aşka inanmıyorum. Aşka kapalıyım” açıklamasını yaptı.