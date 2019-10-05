'Bir daha evlenmem'

Kafa dinlemek için gittiği memleketi İrlanda'dan dönen ünlü model, aşka küskün olduğunu söyledi. Türkiye’de yaşamaya devam edeceğini dile getiren Chloe Loughnan, bir daha evlenmeyi düşünmediğini belirtti.

OYUNCU OLACAK

Sosyal medyada bir reklam karşılığında 100 bin lira alırken boşanmanın ardından fiyatının 10 bin liraya düştüğü öğrenilen ünlü model, yakında bir film için kamera karşısına geçeceğini de dile getirdi.