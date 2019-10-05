05 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:56:19
'Bir daha evlenmem'
Popçu Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği ağustos ayında biten Chloe Loughnan, İstanbul'a döndü.
Kafa dinlemek için gittiği memleketi İrlanda'dan dönen ünlü model, aşka küskün olduğunu söyledi. Türkiye’de yaşamaya devam edeceğini dile getiren Chloe Loughnan, bir daha evlenmeyi düşünmediğini belirtti.
OYUNCU OLACAK
Sosyal medyada bir reklam karşılığında 100 bin lira alırken boşanmanın ardından fiyatının 10 bin liraya düştüğü öğrenilen ünlü model, yakında bir film için kamera karşısına geçeceğini de dile getirdi.
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