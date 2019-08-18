18 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:21:39
Can Yaman ve Demet Özdemir'e bir daha birlikte başrol yok
Erkenci Kuş dizisinin yapımcısından, Can Yaman ve Demet Özdemir ikilisinin sevenlerini üzecek haber geldi.
Genç oyuncuların yeni projeler için sözleşmelerinin devam ettiği yapımcı, Can Yaman ile Demet Özdemir'i yeni bir dizide bir daha birlikte başrol oynatmayı düşünmediğini açıkladı. Ünlü çiftin, gerçek hayatta sevgili olup bu konuda sık sık haber olmalarının bu kararda etkili olduğu belirtildi.
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