Can Yaman ve Demet Özdemir'e bir daha birlikte başrol yok

Genç oyuncuların yeni projeler için sözleşmelerinin devam ettiği yapımcı, Can Yaman ile Demet Özdemir'i yeni bir dizide bir daha birlikte başrol oynatmayı düşünmediğini açıkladı. Ünlü çiftin, gerçek hayatta sevgili olup bu konuda sık sık haber olmalarının bu kararda etkili olduğu belirtildi.