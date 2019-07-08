Bir daha asla

2015-2016 yazında Çeşme ve Bodrum'da işlettiği Beach Club'lardan istediği parayı kazanamayınca kapatan Hande Yener, 39 bin liralık borç nedeniyle icralık olmuştu.

'BENİM TARZIM BU'

O dönem nişanlısı olan Ümit Cem Şenol'un agresif tavırları nedeniyle çalışanlarıyla da sorunlar yaşayan Yener, ticarete bir daha yeltenmeyeceğini dile getirdi. Önceki akşam, Didim'de bir otelde sahne alan ünlü popçu, “Bu yaz beach işletmiyorsunuz. Bunun bir sebebi var mı” sorusu üzerine “Aslında 2 senedir yapmıyorum. Daha önce yaptım, patladı ve bıraktım. Zaten benim tarzım bu. Yap, işlet, devret” şeklinde konuştu.

SÜRPRİZ YAPACAKLAR

Müzikte 20. yılına özel albüm hazırlığı içinde olduğunu söyleyen popçu “Demet Akalın’la barışmanız çok konuşuldu. Herkes ortak bir proje yapmanızı bekliyor. Bununla ilgili bir sürpriz olabilir mi” sorusuna karşılık da, “Sürpriz olmasını istediğim için açıklamıyorum” dedi.