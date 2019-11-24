Bir ayda zayıflayacak

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen'in fazla kilolarından tamamen kurtulup 2020'ye fit girebilmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Doğum kiloları nedeniyle uzun süre eleştirilen Fahriye Evcen, eski haline kavuşabilmek için aylardır hem fitness yapıyor, hem de doktorunun diyet programına harfiyen uyuyor. Evinin bir odasını fitness salonuna çeviren ünlü oyuncu mümkün oldukça organik yiyecekler ve bol bol meyve tüketiyor. Uyku saatlerine de çok dikkat ediyor. Eşi Burak Özçivit'in haftanın büyük bir bölümünü 'Kuruluş Osman' dizisinin Riva'daki setinde geçirmesini fırsat bilen Evcen, izole bir yaşam sürerek hem oğlu Karan'ı büyütüyor, hem de 2020 yılına formda bir giriş yapmayı hedefliyor.

Oyuncu Fahriye Evcen, fazla kilolarını eleştirenlere, “Her anne, her kadın çok güzeldir” şeklinde cevap vermişti.