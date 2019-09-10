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10 Eylül 2019 Salı 09:11:00 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 09:11:55

Billur Kalkavan Buğra kaç yaşında, nereli? Billur Kalkavan kimdir?

Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan Buğra kaç yaşında? merak ediliyor. Billur Kalkavan'ın tartışma yaratacak sözleri İkinci Sayfa'da işleniyor. "Anne olmak çok matah bir şey değil, etrafta ciyaj ciyaj bağıran bir sürü çocuk var." sözleri konuşulan Billur Kalkavan hakkında internet araması yapılmaya başlandı. Peki, Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan Buğra kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Billur Kalkavan'ın tartışma yaratacak sözleri İkinci Sayfa'da konu oldu. "Anne olmak çok matah bir şey değil, etrafta ciyak ciyak bağıran bir sürü çocuk var." sözlerini sarfeden Billur Kalkavan hakkında arama yapılmaya başlandı. Billur Kalkavan İkinci Sayfa'da canlı yayına çıktı. Annelik hakkındaki sözlerine açıklık getiren Billur Kalkavan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki, Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan Buğra kaç yaşında? Billur Kalkavan hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da Beylerbeyi'nde bahçeli bir evde doğmuştur. Sonra Çiftehavuzlar'a taşındılar. Dadılar, aşçılar ve uşaklarla büyüdü. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi var. Ortaokulda İngilizce öğrenmeye Amerika'ya gitti. Geldiğinde Kadıköy Maarif Koleji'ne girdi, lise ikide de okulu bıraktı. Seneler sonra, 84'te, Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi. İlk dövmesini sağ omuz üstüne (akrep dövmesi) 1980 yılındaİsviçre'de yaptırdı.
16 yaşında Mudo'da işe girdi. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde çalıştı. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı.

2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu.

Billur Kalkavan, kendisinden 12 yaş küçük Kenan Doğulu ile ilişki yaşadı. Kendisinden 22 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile yaşadı.

2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. 2012 yılında HTV kanalında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer almıştır. Billur Kalkavan ile birlikte Burcu Çetinkaya,Berksan Özer, Hale Caneroğlu, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Leyla Bilginel, Şener Üşümezsoy, Ertem Şener, Serkan Tanırgan, Tuğba Özay veÖnder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içindeydi.

Filmleri :
1969 - Ayrı Dünyalar (Dizi)
1978 - Sultan
1988 – Kaynanalar (Dizi)
1992 - Aşık Oldum(Dizi)
1993 - Mavi Sürgün
1994 - Sonradan Görmeler (Dizi)
1995 - Gece Otostopçusu (TV Filmi)
1996 - Tatlı Kaçıklar (Dizi)
1996 - Şahin
1997 - Böyle mi Olacaktı (Dizi)
1998 - Eyvah Babam (Dizi)
1998 - 2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Dizi)
2000 - Eyvah Kızım Büyüdü
2000 - Ölüm Peşimizde
2002 - Azad (Dizi)
2002 - Reyting Hamdi (Dizi)
2003 - Patron Kim (Dizi)
2004 - Metro Palas (Dizi)
2005 - 2006 - Ihlamurlar Altında (Dizi)
2008 - Bir Avuç Huzur
2008 - Kraliçe Fabrikada
2008 - Mezuniyet
2008 - Servet Avcısı (Dizi)
2012 - Acayip Hikayeler (Dizi)
2014 - Çarşı Pazar (Şenay) (Sinema Filmi)

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