'Biletler elde kaldı' isyanı

Konser biletlerini satamadığı ve sosyal medyaya reklam vererek satışları artırmaya çalıştığı yönündeki habere ateş püsküren organizatör, “Şu ana kadar 2 bin 500 bilet satıldı. Daha konsere 15 gün var ve bizim hiç kaygımız yok. Bu iddiayı ortaya atan kişi, konser günü izlemeye gelsin ve sonucu kendi gözleriyle görsün” dedi. Hadise’nin geçtiğimiz yıl Harbiye’de vereceği konseri, biletleri satılmadığı için iptal ettiği iddia edilmişti.