'Biletler elde kaldı' isyanı
Güzel popçu Hadise’nin, 10 Ağustos, Harbiye Açıkhava Konseri’ndeki biletlerini satamadığı yönündeki iddialara karşılık organizatöründen ilk açıklama geldi.
Konser biletlerini satamadığı ve sosyal medyaya reklam vererek satışları artırmaya çalıştığı yönündeki habere ateş püsküren organizatör, “Şu ana kadar 2 bin 500 bilet satıldı. Daha konsere 15 gün var ve bizim hiç kaygımız yok. Bu iddiayı ortaya atan kişi, konser günü izlemeye gelsin ve sonucu kendi gözleriyle görsün” dedi. Hadise’nin geçtiğimiz yıl Harbiye’de vereceği konseri, biletleri satılmadığı için iptal ettiği iddia edilmişti.
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