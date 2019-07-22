Bilet için değil halk için sanat

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Malatya Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nin konuğu Yusuf Güney oldu. Etkinlikte sahne alan şarkıcı, son günlerde uçuk sahne ücretleriyle gündeme gelen meslektaşlarını hedef alarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Hiçbir zaman Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser vermediğini ve vermeyi de düşünmediğini söyleyerek konuya giren Güney, “Ben bu zamana kadar paralı konser vermedim. Bundan sonra vermeyi de düşünmüyorum. Ben genelde halkla iç içe olmayı tercih diyorum, o yüzden halk konserlerinde sahneye çıkmaya devam edeceğim” diye konuştu. Türk müzik sektörünün değişen yönüyle ilgili de konuşan şarkıcı, ”Bizim pop müzik piyasasında şöyle bir sıkıntı var, yeniliklere pek açık değiliz. O yüzden daha çok çalışmamız lazım. Bu işi güzel yapan arkadaşlar da var, haliyle bu işi rahatsız edici arkadaşlar da var. Bazı arkadaşların popülizmin verdiği şımarıklıkları ve heyecanları var ama onlara tek tavsiyem, o heyecana pek kapılmamaları lazım. Çünkü bu dünya başka bir dünya. Dikkatli olmaları lazım. Genel anlamda onları destekliyorum” dedi.