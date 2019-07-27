27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 23:29:38
Beyonce yoksa fotoshop var
Aslan Kral (The Lion King) filminin seslendirme kadrosunda yer alan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, filmde Nala karakterini seslendirdi ve film için soundtrack hazırladı.
ELEŞTİRİ YAĞDI
ABD’li popçunun yoğun programı, onun film ekibiyle birlikte tanıtım fotoğraflarına katılmasına izin vermedi. Yapım şirketi Disney de çareyi, Beyonce’u fotoğrafa fotoshop’la yerleştirmekte buldu. Sanatçının gişede rekor kırması beklenen filminin tanıtımına zaman ayırmaması, hayranları tarafından eleştirildi.
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