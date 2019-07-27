Beyonce yoksa fotoshop var

ELEŞTİRİ YAĞDI

ABD’li popçunun yoğun programı, onun film ekibiyle birlikte tanıtım fotoğraflarına katılmasına izin vermedi. Yapım şirketi Disney de çareyi, Beyonce’u fotoğrafa fotoshop’la yerleştirmekte buldu. Sanatçının gişede rekor kırması beklenen filminin tanıtımına zaman ayırmaması, hayranları tarafından eleştirildi.