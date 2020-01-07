Beyazıt Öztürk ve Ayla Çelik'ten 'Bağdat'tan sonra ikinci düet

“Şiki Şiki Baba” şarkısını Beyaz'la birlikte seslendiren ünlü şarkıcı, “Sanatçı dostlarımızla evde parti yaparken klip çektik. Beyazıt'ın fikriydi. Klibe beni karıştırmadı. Her şeyi konusuna kadar o ayarladı. Parti fikri de müthiş oldu” dedi. “Beyazıt Öztürk kendisi için albüm yapmayacak mı?” sorusu üzerine Ayla Çelik, “Bu şarkımızı en çok Beyaz çıksın istedi. Vallahi benden habersiz Beyaz hiçbir şey yapamaz. Albüm olacaksa beraber hazırlarız. Ama vakti yok ki” cevabını verdi.