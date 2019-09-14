Beyaz kuğu

Harbiye Açıkhava konserler serisinin açılışını yapan Gündeş, Poll Production tarafından düzenlenen organizasyonun finaline de imza attı. Temmuz ayında Harbiye’de 5 gün üst üste sahne alan sanatçı, geçtiğimiz 2 günde verdiği 2 konserle 7’nci kez Açıkhava’yı doldurdu. Sahneye Maticevski imzalı beyaz elbisesiyle çıkan şarkıcı, açılışı ‘Gönlümün Efendisi’ ile yaptı. Konserin ikinci bölümünde Zuhair Murad tasarımı siyah bir tulum giyen Gündeş, kendi şarkılarından oluşan özel repertuvarı ve bitmeyen sahne enerjisi ile izleyenlere unutulmaz bir gece daha yaşattı.