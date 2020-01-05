05 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 23:08:49
Bestemsu Özdemir patroniçe olamadı
Nişantaşı'nda restoran açmaya hazırlanan Bestemsu Özdemir, 'Ticarete atılıp, patroniçe olacağım' demişti.
Önceki akşam Bebek'te eğlence çıkışı görüntülenen oyuncunun 'Mekanınızı hâlâ açamadınız' denilmesi üzerine tadı kaçtı. Özdemir, 'Hazırlıklarımız bitmedi, mutfakta eksiklerimiz var. Bu işler uzaktan göründüğü kadar kolay olmuyor' diyerek yoluna devam etti.
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