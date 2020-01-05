Bestemsu Özdemir patroniçe olamadı

Önceki akşam Bebek'te eğlence çıkışı görüntülenen oyuncunun 'Mekanınızı hâlâ açamadınız' denilmesi üzerine tadı kaçtı. Özdemir, 'Hazırlıklarımız bitmedi, mutfakta eksiklerimiz var. Bu işler uzaktan göründüğü kadar kolay olmuyor' diyerek yoluna devam etti.