21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 20:51:45
Bestemsu Özdemir 'Güvencin' dizisinde 'Doktor İpek' oldu!
Ege'nin Hamsisi, Meryem ve Sakarya Fırat gibi dizilerle şöhreti yakalayan Bestemsu Özdemir, Güvencin adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.
Çekimleri Gaziantep’te gerçekleşen dizide 'Doktor İpek' karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Bestemsu, 'Diziyi severek izliyordum. Rolüm beni heyecanlandırdı' diye konuştu.
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