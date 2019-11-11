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11 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 02:55:37

Beste çok, ses yok

Kıbrıs’ta sahne alan Alişan, eşi Buse Varol’un sesini överken, Sinan Akçıl'ın bestelerini beğendiğini, sesini beğenmediğini söyledi.

Sanatçı önceki akşam Kıbrıs Nuh’un Gemisi’nde sahne aldı. Buse Varol da oğulları Burak’la eşini yalnız bırakmadı. Gün içerisinde ailece vakit geçiren Alişan, bir ara oğluyla çimlerde oyunlar oynadı. Akabinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, babalık heyecanından bahsetti. Çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Alişan “ Allah herkese nasip etsin. Her gün yeni bir şey öğreniyor. Alkış yapmayı öğrendi. 'Anne' ve 'Bab' diyor. Yakında 'Baba' da diyecek inşallah. Bunlar çok güzel duygular” açıklamasında bulundu. Buse Varol ise 3 çocuklarının olmasını dilediğini belirtti. 

EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Alişan,  eşi için yaptığı “ Birçok şarkıcıdan daha güzel söylüyor” açıklamasını hatırlatan muhabirlere, “Biz kendi aramızda eğleniyoruz. Buse’nin mesleği şarkıcılık değil” şeklinde konuştu. Sözlerine devam eden Alişan, şarkıcı olmanın çok kolay olduğunu önemli olanın bu işten para kazanabilmek, talep görmek olduğunu söyledi. “Bana stüdyoda şiir okusunlar ben onu şarkı yapayım çok basit. Çok da güzel yaparım” diyen şarkıcı, “Üzerine kimse alınmaz ama Buse, birçok ses sanatçısından daha güzel şarkı söylüyor” diyerek eşine övgüler yağdırdı.

Besteci Sinan Akçıl’ın şarkıcılık kimliğinin sürekli eleştirilmesiyle ilgili de yorumda bulunan Alişan, “ Sinan Akçıl dostum olduğu için söylemiyorum, Türkiye’de ki en iyi söz yazarı ve bestecilerinden biridir” dedi. Sinan Akçıl’ın onlarca hit şarkı çıkardığını söyleyerek sözlerine devam eden Alişan, Sinan Akçıl’ın sesiyle duygulanamadığını söyledi. “ Ben onun dalgasını Sinan’la da geçiyorum zaten. Ona da söylüyorum mükemmel bir sesi yok, ama sonuçta bu işi yaparken talep görüyor. Belki bizden çok konsere gidiyor” açıklamasını yaptı.

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