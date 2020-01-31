31 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 19:22:17
Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’un sevgilisi Sophia Thomalla’nın panosunu çaldılar
Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’un sevgilisi Sophia Thomalla’nın ortağı olduğu inşaat şirketinin önündeki 9 metrelik reklam panosu çalındı.
Almanya’da yaşanan olayın ardından 30 yaşındaki model, instagram adresinden hırsıza çağrı yaptı. Sophia, “Hey hırsız. Eğer ortaya çıkar ve panoyu iade edersen sana afişin değeri kadar bir özveride bulunacağım. Ayrıca bir Schüttflix özel takvimini hediye edeceğim” dedi. Alman modelin resimlerinin yer aldığı Schüttflix Takvimi, piyasada 40 eurodan satılıyor.
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