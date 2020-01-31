Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’un sevgilisi Sophia Thomalla’nın panosunu çaldılar

Almanya’da yaşanan olayın ardından 30 yaşındaki model, instagram adresinden hırsıza çağrı yaptı. Sophia, “Hey hırsız. Eğer ortaya çıkar ve panoyu iade edersen sana afişin değeri kadar bir özveride bulunacağım. Ayrıca bir Schüttflix özel takvimini hediye edeceğim” dedi. Alman modelin resimlerinin yer aldığı Schüttflix Takvimi, piyasada 40 eurodan satılıyor.