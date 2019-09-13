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13 Eylül 2019 Cuma 11:48:17 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 11:49:42

Berrin Keklikler kimdir? Berrin Keklikler kaç yaşında?

Berrin Keklikler kimdir? Berrin Keklikler kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılıyor. Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile aşk yaşadığı iddia edilen çift muhabirlere yakalanınca, Reynmen muhabire saldırdı. Gündeme oturan kavganın üzerine Reynmen'in kız arkadaşı Berrin Keklikler hakkında aramalar yoğunlaştı. Berrin Keklikler, Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olmuştu. Berrin Keklikler ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Berrin Keklikler, eynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile görüntülendi. Reynmen (Yusuf Aktaş) kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen habercileri tehdit ederek saldırdı. Gözaltına alınan Reynmen, polis arabasında gülerek kameralara poz verdi. Reynmen'in sevgilisi olduğu iddia edilen Berrin Keklikler hakkında aramalar yoğunlaştı. Peki, Berrin Keklikler kimdir? Berrin Keklikler kaç yaşında? İşte Berrin Keklikler ile ilgili merak edilenler..

BERRİN KEKLİKLER KİMDİR?

Berin Keklikler 7 Nisan 1994'te Almanya'da doğdu. Güzellik Yarışmasına katılana kadar burada yaşayan Keklikler üç yıldır ablası Berna ile İstanbul'da yaşıyor. 1,77 boyunda olan Berrin Keklikler, 2013 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda 2. oldu.

Daha sonra ise 9 Kasım 2013 tarihinde de Rusya’da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etti. 2014 yılında yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı "Çılgın Dersane Üniversite'de" adlı filmde Nesrin karakterini canlandırdı.

2015'te Star TV’de sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı jüri koltuğunda Seyfi Dursunoğlu, Nükhet Duru ve Ümit Erdim'in olduğu 'Benzemez Kimse Sana' yarışma programına katıldı.


Benzemez Kimse Sana'da Berrin Keklikler'in canlı sesiyle sergilediği Hadise taklidi çok konuşulmuştu.


REYNMEN LAKAPLI YUSUF AKTAŞ KİMDİR?

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1996 yılında doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim'de Liseyi tamamlamıştır.

Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldıran Reynmen karakolluk oldu
Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer almayı başarmıştı.

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