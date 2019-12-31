Berrak Tüzünataç kimdir? O Ses Türkiye Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç?

Berrak Tüzünataç, gündemin merakla araştırılan isimleri arasında yer aldı. Türk sinema ve dizi oyuncusu Berrak Tüzünataç, bu gece 2020 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılıyor. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncunun sesiyle nasıl performans sergileyeceği merak ediliyor. Diğer oyuncu arkadaşları ile grup olarak sahne alan Berrak Tüzünataç ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç? sorularının yanıtı haberimizde.

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984’te Yalova'da doğdu.

Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Ekranlara ilk olarak haber sunarak geldi. Daha sonra Serdar Ortaç'ın 2004 yapımı "Canıma Minnet" adlı klibinde rol aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki rolüyle de sinemaya adım attı.

Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Vahide karakteriyle gönüllerde taht kurdu.

Son olarak atv'de yayınlanan Son dizisinde rol aldı.

İşte Tüzünataç'ın rol aldığı yapımlar: Beyza'nın Kadınları (2005), Ödünç Hayat (2005), Organize İşler (2005), Affedilmeyen (2007), Elveda Rumeli (2007), Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009), Kıskanmak (2009), Akrep Çemberi (2010), Ejder Kapanı (2010), Ezel (2010), Bir Avuç Deniz (2011), Son (2012)