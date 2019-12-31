Berrak Tüzünataç kimdir? O Ses Türkiye Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç?

  • Bist 100
    114425
  • Dolar
    5,9519
  • Euro
    6,6839
  • Altın
    290,9710
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şükrü Özyıldız kaç yaşında? Şükrü Özyıldız O Ses Türkiye performansı izle Şükrü Özyıldız kaç yaşında? Şükrü Özyıldız O Ses Türkiye performansı izle
Begüzar Korel kaç aylık hamile, kaç yaşında? O Ses Türkiye Begüzar Korel performansı Begüzar Korel kaç aylık hamile, kaç yaşında? O Ses Türkiye Begüzar Korel performansı
Afra Saraçoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu O Ses Türkiye performansı Afra Saraçoğlu kaç yaşında? Afra Saraçoğlu O Ses Türkiye performansı
Savunma Bakanlığı: 2019'un son teslimatını da gerçekleştirdik Savunma Bakanlığı: 2019'un son teslimatını da gerçekleştirdik
2019'un en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu 2019'un en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu
HADİ joker kodu 31 Aralık nedir? 31 Aralık HADİ ipucu haberimizde HADİ joker kodu 31 Aralık nedir? 31 Aralık HADİ ipucu haberimizde
Evde Tek Başına bu akşam hangi kanalda? Evde Tek Başına'nın afacanı Macaulay Culkin kimdir? Evde Tek Başına bu akşam hangi kanalda? Evde Tek Başına'nın afacanı Macaulay Culkin kimdir?
Değerli kağıt bedelleri belirlendi! Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe giriyor Değerli kağıt bedelleri belirlendi! Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe giriyor
EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, EDHO yeni bölüm ne zaman? EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, EDHO yeni bölüm ne zaman?
Badou Ndiaye transferi bitti! Yıldız orta saha Trabzonspor'da Badou Ndiaye transferi bitti! Yıldız orta saha Trabzonspor'da
Milli Savunma Bakanı Akar, 2019 yılını özetledi Milli Savunma Bakanı Akar, 2019 yılını özetledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 yılını özetledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 yılını özetledi
Milli Piyango canlı sonuçlar sorgulama ekranı! Milli Piyango ilk sonuçlar açıklandı mı? Milli Piyango canlı sonuçlar sorgulama ekranı! Milli Piyango ilk sonuçlar açıklandı mı?
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne? 31 Aralık Organize İşler 2 hangi kanalda? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne? 31 Aralık Organize İşler 2 hangi kanalda?
Berrak Tüzünataç kimdir? O Ses Türkiye Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç? Berrak Tüzünataç kimdir? O Ses Türkiye Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç?
31 Aralık yılbaşı gecesi Kanal D'de neler var? Kanal D 31 Aralık yayın akışı haberimizde 31 Aralık yılbaşı gecesi Kanal D'de neler var? Kanal D 31 Aralık yayın akışı haberimizde
Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık
KİT'lerin istihdam verileri açıklandı KİT'lerin istihdam verileri açıklandı
Galatasaray'dan Florya açıklaması Galatasaray'dan Florya açıklaması
Skandalı aşama aşama itiraf etti! FETÖ için soruları işte böyle çaldılar Skandalı aşama aşama itiraf etti! FETÖ için soruları işte böyle çaldılar
31 Aralık gecesi okunacak dualar neler? Bu gece kılınacak namaz haberimizde 31 Aralık gecesi okunacak dualar neler? Bu gece kılınacak namaz haberimizde
AK Parti Sözcüsü Çelik: Eş-Şebab Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerden AK Parti Sözcüsü Çelik: Eş-Şebab Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerden
70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi zaman aşımına uğradı 70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi zaman aşımına uğradı
Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Aralık 2019 Salı 18:56:04 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 18:56:40

Berrak Tüzünataç kimdir? O Ses Türkiye Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç?

Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türk sinema ve dizi oyuncusu Berrak Tüzünataç, bu gece 2020 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılıyor. Diğer oyuncu arkadaşları ile grup olarak sahne alan Berrak Tüzünataç ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor...

Berrak Tüzünataç, gündemin merakla araştırılan isimleri arasında yer aldı. Türk sinema ve dizi oyuncusu Berrak Tüzünataç, bu gece 2020 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılıyor. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncunun sesiyle nasıl performans sergileyeceği merak ediliyor. Diğer oyuncu arkadaşları ile grup olarak sahne alan Berrak Tüzünataç ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, boyu kaç? sorularının yanıtı haberimizde.

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984’te Yalova'da doğdu.
Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Ekranlara ilk olarak haber sunarak geldi. Daha sonra Serdar Ortaç'ın 2004 yapımı "Canıma Minnet" adlı klibinde rol aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki rolüyle de sinemaya adım attı.
Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Vahide karakteriyle gönüllerde taht kurdu.
Son olarak atv'de yayınlanan Son dizisinde rol aldı.

İşte Tüzünataç'ın rol aldığı yapımlar: Beyza'nın Kadınları (2005), Ödünç Hayat (2005), Organize İşler (2005), Affedilmeyen (2007), Elveda Rumeli (2007), Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009), Kıskanmak (2009), Akrep Çemberi (2010), Ejder Kapanı (2010), Ezel (2010), Bir Avuç Deniz (2011), Son (2012)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ