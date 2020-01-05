Berrak Tüzünataç: Doğallığımın nedeni tembellik

Fi dizisindeki başarılı oyunculuğunun ardından önümüzdeki hafta vizyona girecek “Biz Böyleyiz” filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Berrak Tüzünataç, sevenleri için bilinmeyenlerini anlattı. Instagram'da doğal ve filtresiz fotoğraf paylaşma akımını başlatan oyuncu, "Tembellik ediyorum. Tez canlıyım biraz sanırım makyajsız olmamın nedeni bu’’ dedi. Tüzünataç, sosyal medyada hâlâ Özge karakterinin fazla konuşuluyor olmasına da şaşırdığını ama bu durumun onu çok mutlu ettiğini belirtti.