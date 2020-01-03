Berrak Tüzünataç 70'lere dönüş yaptı

70’lerin mimarisi ve 80'lerin detaylarıyla tasarlanan kıyafetlerle poz veren ünlü oyuncu, “Kadının gücünü simgeleyen bu stili çok seviyorum. 70’lerin özgür, asi ve zarif tarzı ile 80’lerin gösterişli, cesur, güçlü ve popüler stili bu kış çok moda” şeklinde konuştu.