03 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 21:50:35
Berrak Tüzünataç 70'lere dönüş yaptı
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, ünlü bir giyim markasının Mybestfriends 2020 Kış koleksiyonu için objektif karşısına geçti.
70’lerin mimarisi ve 80'lerin detaylarıyla tasarlanan kıyafetlerle poz veren ünlü oyuncu, “Kadının gücünü simgeleyen bu stili çok seviyorum. 70’lerin özgür, asi ve zarif tarzı ile 80’lerin gösterişli, cesur, güçlü ve popüler stili bu kış çok moda” şeklinde konuştu.
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