27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 02:33:06
Berkay'ın gurbetçilerden yoğun ilgi
Almanya'nın Münih kentinde önceki akşam bir konser veren Berkay’a, hayranları yoğun ilgi gösterdi.
5 bin kişinin izlediği konserde bir ara ışıkları açtıran Berkay, “Kimler gelmiş bakayım” dediği anda atılan çığlıklar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken salonu adeta tıka basa dolduran hayranlarına unutamayacakları bir konser verdi.
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