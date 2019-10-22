Berkay'ı 3 ay önce bitirmiş

“Berkay seninle bir daha asla barışmayacağını söylüyor, sen barışır mısın” sorusu üzerine Akalın da “Takipten çıkartan benim, görüşmek gibi bir niyetim zaten 3 aydır yok” diye yanıt verdi.

İHTİYAÇ YOK

Akalın,“Özlem mevlide çağırdı, gitmedim.” Ünlü popçu, Berkay’ın, “Bizim kimsenin bir şeyine ihtiyacımız yok, benim karımın kolundaki saatin fiyatı belli” sözlerine karşılık da, “Ne güzel daha iyilerini taksın” dedi.