05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 18:32:36
Berkay'dan Hande Yener’in 'Popçular üretmiyor’ sözlerine yanıt gecikmedi: Üretmeyen popçulardan değilim
Berkay, Uludağ’da düzenlenen Yapı Kredi Play Whitefest’te sahne aldı.
Sahne öncesi basının karşısına çıkan ünlü popçu, Hande Yener’in polemik yaratan ‘Popçular üretmiyor’ sözlerine yanıt verdi. “Beni kastettiğini düşünmüyorum. Ben üretiyorum. Dolayısıyla benim için geçerli bir cümle değildir bu. Yaptığım işler ortada’’ diye konuşan ünlü popçu, bu konuyu dikkate almadığını dile getirdi. Ardından sahneye çıkan Berkay, gece boyu sevilen şarkılarını seslendirdi.
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