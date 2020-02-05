Berkay'dan Hande Yener’in 'Popçular üretmiyor’ sözlerine yanıt gecikmedi: Üretmeyen popçulardan değilim

Sahne öncesi basının karşısına çıkan ünlü popçu, Hande Yener’in polemik yaratan ‘Popçular üretmiyor’ sözlerine yanıt verdi. “Beni kastettiğini düşünmüyorum. Ben üretiyorum. Dolayısıyla benim için geçerli bir cümle değildir bu. Yaptığım işler ortada’’ diye konuşan ünlü popçu, bu konuyu dikkate almadığını dile getirdi. Ardından sahneye çıkan Berkay, gece boyu sevilen şarkılarını seslendirdi.