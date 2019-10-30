Berkay'a saat desteği

Küçükköse, Demet Akalın'la saat polemiğine giren Berkay'a destek çıkarak “Benim aldığım hediyeler, değişim kartıyla olur. Beğenmeyen değiştirir” dedi. Yakın arkadaşı Berkay'ın haksız olacağını düşünmediğini söyleyen oyuncu, “Öyle bir şey yapmamıştır” diye konuştu. Sevgilisi Alp Güler'le ilişkisi sorulunca da, “Ben hep işimle anılmak istiyorum” diyerek oradan uzaklaştı.