30 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 03:28:34
Berkay'a saat desteği
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
Küçükköse, Demet Akalın'la saat polemiğine giren Berkay'a destek çıkarak “Benim aldığım hediyeler, değişim kartıyla olur. Beğenmeyen değiştirir” dedi. Yakın arkadaşı Berkay'ın haksız olacağını düşünmediğini söyleyen oyuncu, “Öyle bir şey yapmamıştır” diye konuştu. Sevgilisi Alp Güler'le ilişkisi sorulunca da, “Ben hep işimle anılmak istiyorum” diyerek oradan uzaklaştı.
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