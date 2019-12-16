Berkay sessizliğini bozdu! Demet Akalın’la aynı yerde sahne teklifi iddialarını yalanladı
Berkay ve Demet Akalın arasındaki kol saati krizi kırgınlıklara neden olmuştu. Ünlü popçu Berkay, kızı Arya ile Akatlar’da bir eczaneden çıkarken görüntülendi. Demet Akalın’la aynı sahnede yer alacağına dair çıkan iddialar hakkında konuştu. Demet Akalın’la aynı yerde sahne teklifi geldiği ve bu teklifi reddettiği iddialarını da yanıtladı. "Yok öyle bir durum yok. Her şey yolunda biz ekmeğimize bakıyoruz, çalışıyoruz. Ben bu konu hakkında konuşmuyorum" dedi.
Başarılı popçu:”2019 yıllı benim için güzel geçti. Yılbaşında sahne almayacağım. Son dakika böyle bir karar verdim. Ailemle olmayı seçtim. Yılbaşında Arya, Zeynep ve Özlem’le olacağım. Çocuklar çok uslu, evde bize hiç sorun çıkarmıyorlar” dedi.
Demet Akalın’la aynı yerde sahne teklifi geldiği ve bu teklifi reddettiği iddialarını da yanıtladı. “Yok öyle bir durum yok. Her şey yolunda biz ekmeğimize bakıyoruz, çalışıyoruz. Ben bu konu hakkında konuşmuyorum” şeklinde konuştu.
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- Berkay sessizliğini bozdu! Demet Akalın’la aynı yerde sahne teklifi iddialarını yalanladı
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