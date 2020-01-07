Berkay Şahin'den kızına: Dişlerimi sıkarak seviyorum
Özlem Ada Şahin ile mutlu evliliği devam eden şarkıcı Berkay, küçük kızı Zeynep Mira'yı sevdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Popçunun, kızını sıkıştırdığı anlar beğeni yağmuruna tutuldu.
Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girdi. Çiftin bir yıl sonra kızları Arya, geçtiğimiz aylarda ise ikinci bebekleri Zeynep Mira dünyaya geldi.
Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya üzerinden paylaşan Berkay, kızı Zeynep Mira'yı sevdiği anları takipçileriyle paylaştı.
Şahin, kızının yanaklarını sıktığı anları, "Severken parçalamak istediğim , dişlerimi sıktığım iki numaram Zeyno'm... İnceden bir maşallahınızı alırım gençler" notuyla yayınladı.
Şarkıcının paylaşımına kısa sürede beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.
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- Berkay Şahin'den kızına: Dişlerimi sıkarak seviyorum
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