18 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 00:46:49
Berkay konusunu duymazdan geldi
Oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı.
Bu sezon “Evlat” isimli tiyatro oyunuyla sahnelere dönen oyuncu ve Beşiktaş'ın önemli futbolcularından Erkin, akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülendi. 6 yıldır konuşmadığı Berkay'la önceki gün aynı mekanda bir araya gelerek köşe kapmaca oynayan futbolcu, eski dostuyla ilgili soruları duymazdan geldi.
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