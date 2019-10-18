Berkay konusunu duymazdan geldi

Bu sezon “Evlat” isimli tiyatro oyunuyla sahnelere dönen oyuncu ve Beşiktaş'ın önemli futbolcularından Erkin, akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülendi. 6 yıldır konuşmadığı Berkay'la önceki gün aynı mekanda bir araya gelerek köşe kapmaca oynayan futbolcu, eski dostuyla ilgili soruları duymazdan geldi.