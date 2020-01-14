Berk Suyabatmaz'dan sevgilisi Berrak Tüzünataç'a yeni filmi 'Biz Böyleyiz’ için 10 puan

Çıkışta kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayan Suyabatmaz, sevgilisi Tüzünataç’ın yeni sinema filmi için ‘’Berrak'a 10 üzerinden 10 veriyorum çok güzel oynamış’’ dedi. Atina tatillerinin güzel geçtiğini söyleyen Tüzünataç, ''Yakın zamanda evlilik olur mu?'' sorusunu geçiştirdi.