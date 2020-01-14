14 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 19:35:19
Berk Suyabatmaz'dan sevgilisi Berrak Tüzünataç'a yeni filmi 'Biz Böyleyiz’ için 10 puan
'Biz Böyleyiz’ filmiyle vizyonda olan Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy’un eski eşi sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Bebek’teydi.
Çıkışta kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayan Suyabatmaz, sevgilisi Tüzünataç’ın yeni sinema filmi için ‘’Berrak'a 10 üzerinden 10 veriyorum çok güzel oynamış’’ dedi. Atina tatillerinin güzel geçtiğini söyleyen Tüzünataç, ''Yakın zamanda evlilik olur mu?'' sorusunu geçiştirdi.
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