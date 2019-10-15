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15 Ekim 2019 Salı 12:52:23 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 12:54:32

Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'u çabuk unuttu!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile geçen ay yollarını ayıran iş insanı Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'u çabuk unuttu. Suyabatmaz, birkaç gün önce görüntülendiği kız arkadaşıyla İstanbul gecelerinde yeniden boy gösterdi.

Berk Suyabatmaz, eğlence turuna çıktığı arkadaşıyla önceki gece Bebek'teydi. Ünlü iş insanı, Burcu Esmersoy'la ilgili soruları cevapsız bıraktı.

 

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