Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç ile görüntülendi! Aşk soruları karşısında sessiz kaldı

Tolga Aslan

Bomonti’de bir restoran’da oyuncu Berrak Tüzünataç’la kahve içen Suyabatmaz, flaşların patlamasıyla şoke oldu.

Gazetecileri fark edince koşar adımlarla mekanın iç kısmına geçen ikili kıssa süre sonra, mekandan ayrı ayrı çıktılar. Tüzünataç mekandan ilk ayrılan isim olurken, gazetecilerin, ‘’Berrak Hanım hayırlı olsun. Berk bey ile yeni bir aşka mı başladınız?’’ sorusuna, Tüzünataç, ‘’Hayır Berk benim çok eski arkadaşım. Yakınlardaydım. Onu gördüm, kahve içtik’’ diyerek kaçamak cevaplar verdi. Oyuncudan sonra mekandan çıkan iş insanı ise aşk soruları karşısında sessiz kalarak gözlerden kayboldu. İkilinin yaklaşık 20 gündür görüştükleri de iddialar arasında.

BERRAK TÜZİNATAÇ KİMDİR?



Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984’te Yalova'da doğdu.

Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Ekranlara ilk olarak haber sunarak geldi. Daha sonra Serdar Ortaç'ın 2004 yapımı "Canıma Minnet" adlı klibinde rol aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki rolüyle de sinemaya adım attı.

Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Vahide karakteriyle gönüllerde taht kurdu.

Son olarak atv'de yayınlanan Son dizisinde rol aldı.

İşte Tüzünataç'ın rol aldığı yapımlar: Beyza'nın Kadınları (2005), Ödünç Hayat (2005), Organize İşler (2005), Affedilmeyen (2007), Elveda Rumeli (2007), Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009), Kıskanmak (2009), Akrep Çemberi (2010), Ejder Kapanı (2010), Ezel (2010), Bir Avuç Deniz (2011), Son (2012)

BERK SUYABATMAZ KİMDİR?

1978 yılının Mart ayında dünyaya gelen İş Adamı Berk Suyabatmaz aslen Antalya'lıdır ve Antalya'da dünyaya gelmiştir.

Ayrıca sıkça sosyal medya hesapları üzerinden seyahat ettiği ve gezdiği yerleri paylaşan Berk Suyabatmaz'ın günümüzde oldukça fazla bir takipçisi vardır.

Geçmiş dönemlerde ismi Ayşe Özyılmazel, Neslişah Alkoçlar, Merve Hasman, Tuğçe Postoğlu, Deniz Marşan ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerle anılmıştır. Denizcilik sektörü üzerine iş hayatını sürdüren Berk Suyabatmaz ayrıca kayak sporları ilede ilgilenmektedir.

BERK SUYABATMAZ NE İŞ YAPIYOR?

İşletmeci olarak tanınan ve cemiyet hayatının da popüler isimlerinden biri olan iş adamıdır.

Yaptığı işler kadar hızlı yaşamı ve popüler isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından sıkça söz ettiren Berk Suyabatmaz, genç yaşına rağmen sektörde yer etmiş başarılı isimlerden biridir.

İş yaşantısının dışında aktivite dolu özel yaşantısı ile de adından söz ettiren Berk Suyabatmaz, sürekli seyahat etmekte ve gittiği yerlerden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmaktadır.

Geçen sene New York’ta evlenen Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşandı.