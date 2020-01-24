Berk Oktay dağlarda geziyor

Tek başına alışverişe çıkan oyuncuya, sevenleri bir hayli yoğun bir ilgi gösterdi. Çekimleri Eskişehir'de devam dizi için genel olarak o bölgenin kırsallarında olduklarını söyleyen oyuncu, “Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Sürekli dağlarda olduğumuz için, izin günlerimizde soluğu ailemizin ve sevdiklerimizin yanında alıyoruz” dedi.