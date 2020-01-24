24 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 18:41:43
Berk Oktay dağlarda geziyor
'Savaşçı' dizisinde 'Kaan Bozok' karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Berk Oktay, önceki gün Zorlu'da görüntülendi.
Tek başına alışverişe çıkan oyuncuya, sevenleri bir hayli yoğun bir ilgi gösterdi. Çekimleri Eskişehir'de devam dizi için genel olarak o bölgenin kırsallarında olduklarını söyleyen oyuncu, “Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Sürekli dağlarda olduğumuz için, izin günlerimizde soluğu ailemizin ve sevdiklerimizin yanında alıyoruz” dedi.
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