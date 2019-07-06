06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:11:46 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:19:35
Bergüzar Korel böyle isyan etti: Ayıp be!
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Alaçatı'da gördüğü bir manzara karşısındaki tepkisini 'Ayıp be!' notuyla sosyal medyadan gösterdi.
Sosyal olaylara duyarlılığıyla da tanınan Bergüzar Korel çıldırdı. Korel, Alaçatı'da gördüğü bir manzaraya tepkisiz kalamadı.
Çocuk parkındaki çöpleri sosyal medya hesabından ‘Ayıp be’ notuyla paylaşan Bergüzar Korel şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten çevreye böyle hoyrat davranan insanlar, beni gördüğünüz yerde şerrimden korkun."
Kaynak: Habertürk
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