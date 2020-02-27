Bergüzar Korel sosyal medyadan isyanını dile getirdi

Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından isyanını dile getirdi.

ŞU HALİMLE SANA BEDDUANIN EN BÜYÜĞÜNÜ EDİYORUM

Sıkı bir hayvansever olan Korel, zehirlenmiş bir sokak köpeğinin görüntüsü paylaşarak tepkisini ortaya koydu. Güzel oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bunu yapana ne söyleyeyim? Allahım tez zamanda bu canlara çektirdiğinizin cezasını versin size! Şu hayvanların alacağı nefese tahammül edemeyen mahluk şu halimde sana bedduanın en büyüğünü ediyorum, dilerim tez zamanda seni bulsun!”