Berfu 6 ayda 16 kilo verdi darısı Eser Yenenler'in başına

Berfu Yenenler, hamilelik döneminde aldığı kilolardan sadece 6 ayda kurtuldu. Toplamda 16 kilo veren taze anne, haftanın iki günü kick boks antrenmanı yapıyor ve hemen her gün 2 kilometre tempolu yürüyüşe çıkıyor. Sabahları da 20 dakika ip atlıyor.

SIRA ESER YENENLER'DE

Berfu Yenenler şimdi zayıflama sırasının Eser Yenenler’e geldiğini, eşini kampa sokacağını açıkladı. Ama sosyal medyadaki bazı takipçileri bu planı sevmedi, “Yenge sakın, Eser’e dokunma. O bizim kırmızı çizgimiz.” dedi.

Öte yandan Berfu Yenenler oğlu Kuzey’i uyuttuktan sonra formunu korumak için evde yaptığı hareketleri de şöyle sıraladı: 200 mekik.100 yan mekik. 80 iç bacak hareketi.80 kalça hareketi. 80 karın bükme çalışması. 80 arka bacak antrenmanı.

Ayrıca Yenenler, kick boks yaparak stres de atıyor.







ESER YENERLER NE ZAMAN EVLENDİ?

Oyuncu Eser Yenenler ve Berfu Yıldız sürpriz bebek haberi sonrasında aile arasında nikah kıydırmıştı.

Nişanlıyken eşinin hamile olduğunu öğrenen Eser Yenenler mutlu haber sonrası açıklamada bulunmuş ve hamilelik haberinin planlarını değiştirmeyeceğini evliliğin 9 Haziran’da olacağını açıklamıştı.

SÜRPRİZ NİKAH

Ancak çıkan bebek haberleri sonrasında çiftin harekete geçtiği ve aile arasında bir nikah kıydıkları ortaya çıkmıştı. Aile arasında yapılan bir nikahla dünya evine giren Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, 9 Haziran’da tören yapacak.