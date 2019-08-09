Beren, telefonu elinden düşürmedi

Bir süredir ihanet ve boşanma haberleriyle gündemde olan Beren Saat, dün Kanyon'daydı.

Verdiği siparişleri teslim almaya gelen oyuncu, kısa bir turun ardından AVM'den ayrıldı.

Kenan Doğulu ile arasına Aslı İşler'in girdiği konuşulan oyuncu, telefonunu elinden düşürmedi.