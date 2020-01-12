Beren Saat'in iki yüzü! Cevap verebilecek mi?

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Çalkantılı özel hayatıyla gündemi meşgul eden oyuncu Beren Saat, Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödül Törenin'de "Onur Ödülü" aldı. Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende magazincilere konuşan Saat, "Bu ödülü İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adadım" sözlerini sarf etti.

Şovenist ifadeler ile para kazandığı Türkiye'deki yerleşik burjuvadan ve kendi mahallesinden siyasi puan almak isteyen oyuncu Saat, oynadığı Atiye dizisinde 8 ay önce ölen sigortasız işçi için sessiz kalmıştı. İstanbul Üniversitesi'ndeki aşırı marjinal gruplar ücret artışlarını fırsat bilerek kampüs içinde protesto adı altında kaos ve çatışma çıkarmaya çalışmıştı. Üniversite yönetimi oyunu görüp ücret artışını geri almıştı.

SİGORTASIZ İŞÇİYE NİYE SESİ ÇIKMADI?

OG Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Atiye dizisinin setinde, boya yapmak için çıktığı merdivenden düşerek yaşamını yitiren set çalışanı 28 yaşındaki Hasan Karatay, boya yaparken yüksekten düşüp dizi setine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedaviler yetersiz kalınca Hasan Karatay genç yaşında yaşama veda etmişti. Tokatlı genç adamın dizi setinde sigortasız çalıştığı ortaya çıkmıştı. Beren Saat'in başrolünde oynadığı dizinin setinde hayatını kaybeden, sigortası yapılmadığı için ailesine tazminat ödenmeyen işçiye adasaydı daha inandırıcı olurdu. Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda set çalışanı katılmış törende aile yakınları gözyaşı dökmüştü.

KAZA DEĞİL, İŞÇİ CİNAYETİ

Karatay'ın amcası Bektaş Karatay, “İçeride film stüdyosu olduğu İçin dekorasyon yapıldığı için boya yapıyormuş. Merdivene çıkmış. Orada nasıl olduğunu bilmiyoruz, düşmüş. Başı mı döndü, merdiven mi kaydı. Sigortası yokmuş. Sigortası olmadığı bilgisini karakola verdik. Davacı olduğumuzu söyledik zaten. Sigortasız çalıştırdığı İçin gerekli güvenlik önlemi alınmadığı İçin. Yanında bir güvenlik olması lazımdı. Ya da yanında çalışan ustası. Önlemleri alınması lazımdı. Kafasında en azından bir palet olsaydı kurtulurdu. Palet olmadığı İçin kurtaramadık" ifadelerini kullanmıştı.